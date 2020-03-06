شكرا لبحثكم عن خبر صورة .. علي محسن يصل مأرب ويجتمع بالمقدشي والعرادة والعكيمي وقائد التحالف العربي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عقد الفريق علي محسن الاحمر، اليوم الجمعة، اجتماعا عسكريا بحضور وزير الدفاع ورئيس هيئة الاركان العامة ومحافظي الجوف ومارب وقائد قوات التحالف العربي في مارب.

وناقش نائب رئيس الجمهورية نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مع وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة ومحافظي مأرب والجوف بحضور قائد قوات التحالف بمأرب، الأوضاع الميدانية والعسكرية والملاحم الخالدة التي يسطرها أبطال الجيش في مختلف ميادين العزة والشرف.

ونقل نائب الرئيس في مستهل الاجتماع تحيات فخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للقادة والمقاتلين الأبطال، مثنياً على الجهود الكبيرة والتضحيات التي يقدمونها في سبيل حماية الجمهورية والمكتسبات الوطنية ومجابهة مشروع إيران التخريبي.

وحيا نائب الرئيس الأدوار البطولية لأبطال الجيش الوطني وأحرار اليمن وفي مقدمتهم أبناء إقليم سبأ والأقلام الحرة من صحفيين وإعلاميين وما يقدمه الجميع من نماذج صادقة في الدفاع عن القضايا المصيرية للبلاد، داعياً كل المكونات إلى المزيد من التلاحم لما فيه أمن اليمن واستقراره.

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وعبر نائب الرئيسعن بالغ التقدير والشكر لدعم الأشقاء في التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وما يقدمونه من مساندة أخوية تجسد وحدتنا العروبية ومصيرنا المشترك، مستعرضاً جهود المملكة في السعي لتنفيذ اتفاق الرياض والوقوف المستمر مع اليمن وقضاياه.

وقال نائب الرئيس في اللقاء: "إن إيماننا الراسخ بعدالة قضيتنا ونبل أهدافنا، يدفعنا إلى الاستمرار في موقفنا الرافض للميليشيات الكهنوتية التي أذاقت اليمنيين الويلات، ويمنحنا اليقين الكامل بالنصر القادم وتحرير كل تراب اليمن الطاهر".

وقال الفريق الاحمر، إن مشاكل الانقلابيين الداخلية ورفض الناس لهم دفعهم لعداء الشعب وتجاوزه، لا سيما وهذه الجماعة الانقلابية تحمل المشروع الطائفي والتمزيقي للبلاد وتدفع بالناس إلى المحارق وتتعمد زيادة معاناة الناس وبؤسهم".

ولفت، ان أبطال الجيش يسطرون ملاحم خالدة في سبيل حماية اليمن ودرء مشروع إيران التخريبي، ويضربون أروع الأمثلة في الصبر والثبات والاستبسال، ويقف الجيش في طليعة آمال البلاد، ويؤدي واجباً وطنياً مقدساً يستوجب من الأصوات الجمهورية وكل اليمنيين الالتفاف حوله.

واكد نائب الرئيس، بأن كل المحن التي تقف في طريق معركة التحرير تكشف الجميع في مواقفهم الحقيقية من الجمهورية، وتُفرَز فيها المواقف الوطنية الصادقة، فمن يعلي من شأن الجيش الذي يقاتل نيابة عن الأمة، يُعلي من قيم الجمهورية والثورة.