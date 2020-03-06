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عدن - ياسمين التهامي - إعلامية تكشف مفاجآت جديدة بشأن قضية خاطفة الدمام.. وقيمة مهر زواجها العرفي من وافد يمني

كشفت الإعلامیة سحر أبوشاھین، عدة مفاجآت جدیدة

بخصوص القضیة المعروفة خلال الفترة الماضیة بـ“خاطفة

الدمام“. جديد اب برس​ Advertisements ​

وقالت أبوشاھین خلال تغریدة لھا عبر موقع التواصل

الاجتماعي تویتر أن ”الیمني المتزوج من المتھمھ بزواج

عرفي دفع لھا مھر ٥٠٠٠ ریال وھي أكبر منھ بـ ١٨ عام

تقریبا، وشددت على أنھ لا علاقھ لھ بالقضیھ“.

وأضافت أبوشاھین ”یخطيء من یظن ان المتھمھ كانت

تعتني بمن ربتھم لدیھا، لم تكن تطبخ نھائیا او تقوم بأعمال

منزلیھ، وكانو اما یأكلون معلبات او من المطاعم باستمرار،

اما من كان یقوم بأعمال التنظیف فھو الرجل الذي كان یقیم

معھم“.

وكان رجال الأمن قد ألقوا القبض على سیدتین ضریرتین،

على خلفیة قضیة المتھمة باختطاف الأطفال “مریم”، وذلك

بعدما تم التوصل إلى وجود امرأة سمراء اعتادت التردد

باستمرار على منزل مریم وكانت تساعدھا في الأعمال

المشتركة بینھما.

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