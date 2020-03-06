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عدن - ياسمين التهامي - الجمعة 06-03-2020? - آخر تحديث الجمعة 6-3-2020? عــــــــــاجل...الان على قناة المسيره مؤسف ويحزن جميع اليمنيين عاجل : مصدر في ميناء الحديدة للمسيرة... جديد اب برس​ Advertisements ​ قوى العدوان تواصل احتجاز 13 سفينه محمله ب31837 طن من البنزين والديزل و24978 طن من الصويا والذره و8518 طن من الغاز ..

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