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عــــــــــاجل...الان على قناة المسيره مؤسف ويحزن جميع اليمنيين

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عدن - ياسمين التهامي - الجمعة 06-03-2020? - آخر تحديث الجمعة 6-3-2020?

عــــــــــاجل...الان على قناة المسيره مؤسف ويحزن جميع اليمنيين

 

عاجل : مصدر في ميناء الحديدة للمسيرة... 

 

جديد اب برس

 

 

 

 

 

 

 

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قوى العدوان تواصل احتجاز 13 سفينه محمله ب31837 طن من البنزين والديزل و24978 طن من الصويا والذره و8518 طن من الغاز .. 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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