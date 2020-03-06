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عدن - ياسمين التهامي - عـــأجل.. قطر تدخل التاريخ بهاذا القرار الصادم لدول الخليج (تفاصيل القرار)



ألغت قطر، استخدام البطاقة الشخصية في الدخول والخروج منها، وألزمت مواطنيها ومواطني مجلس التعاون الخليجي باستخدام جوازات السفر في التنقل منها وإليها، اعتبارًا من الجمعة.



وقال مكتب الاتصال الحكومي، في بيان، إنه "يتعين على جميع المواطنين القطريين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي استخدام جوازات السفر بدلاً من البطاقات الشخصية الخاصة بهم للتنقل من وإلى قطر، اعتبارًا من الجمعة".

جديد اب برس​

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وأضاف أن "هذا القرار يأتي تماشيًا مع مساعي قطر لاتخاذ جميع التدابير الوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا"، وفق ما نقلت وكالة "الأناضول".

وكانت قطر اتخذت عدة إجراءات لمحاصرة تفشي الفيروس شملت فرض قيود على دخول البلاد بًرا وبحرًا وجوًا.

والسبت الماضي، كشفت قطر عن تسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، ارتفعت بحلول يوم الثلاثاء إلى ثمانية.

يشار إلى أن إيران تعد وفق تقارير أحد أبرز البؤر التي شهدت انتشارًا لافتًا لفيروس كورونا، مما دعا دولاً لاسيما الخليجية لاتخاذ تدابير شملت منع السفر، وإجلاء مواطنيها.