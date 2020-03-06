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عدن - ياسمين التهامي - قناة الجزيرة تبث الآن خبر عاجل يخص حكومة هادي والتحالف.. تفاصيل طارئة

بثت قناة الجزيرة قبل قليل في أول عناوين اخباره عن اخر مستجدات الوضع في اليمن ...

نص الخبر العاجل: جديد اب برس​ Advertisements ​

أحمد عبيد بن دغر يعلن عن خلاف حاد بين حكومة مايسمى بالشرعية والتحالف بقيادة السعودية ...

تفاصيل كامله حول اجتماع بن دغر مع عدة قيادات في حكومه هادي ... على قناة اليمن من الرياض والجزيره ..

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