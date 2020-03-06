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عدن - ياسمين التهامي - عـــاجل وردنا الأن..من الساحل الغربي ..لقوات المشتركة تنكل ب الحوثيين (تعرف على التفاصيل)

أحبطت القوات المشتركة، الساعات القليلة الماضية، محاولتي تسلل حوثية إلى مديريتي التحيتا، وحيس بمحافظة الحديدة، مكبدة المليشيا قتلى وجرحى وخسائر في العتاد.

جديد اب برس​

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وقالت مصادر عسكرية ميدانية إن ثمانية من عناصر المليشيا الحوثية لقوا مصرعهم أثناء تصدي المشتركة لمحاولة تسلل في منطقة المجيلس غرب مدينة التحيتا.

وأضافت أن القوات المشتركة تمكنت من تدمير أسلحة من عتاد المليشيا الموالية لإيران وأجبرتها على التراجع تجر أذيال الهزيمة.

وفي مدينة حيس ذكرت مصادر أن القوات المشتركة دحرت محاولة تقدم لمليشيا الحوثي نحو مواقع شمال المدينة من جهة وادي نخلة.

يذكر أن عشرات القتلى والجرحى من عناصر المليشيا، بينهم قيادي ميداني سقطوا أثناء تصدي القوات المشتركة لمحاولات تسلل فاشلة في حيس قبل يومين.

وترتكب المليشيا الحوثية خروقات يومية لاتفاق يتضمن وقف إطلاق النار في المحافظة الساحلية، رعته الأمم المتحدة بين الحكومة اليمنية والمليشيا في العاصمة السويدية ستوكهولم أواخر العام 2018.