تعرف على.. أكثر الدول تصد #1740;را للاجئ #1740;ن (تفاصيل أكثر)

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عدن - ياسمين التهامي - تعرف على.. أكثر الدول تصدیرا للاجئین (تفاصيل أكثر)



أكثر الدول تصدیرا للاجئینحسب بیانات مفوضیة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئین فإن عدد اللاجئین السوریین قد وصل إلى ما یقارب

6.5 ملیون لاجئ توزع أغلبھم بین تركیا، لبنان، الأردن، وأوروبا، وذلك نتیجة للحرب الجاریة في سوریا

منذ عام 2011.

بالمقابل وصلت أعداد اللاجئین من فنزویلا إلى 8.4 ملیون لاجئ وذلك بعد الأزمة الاقتصادیة والسیاسیة

التي تعرضت لھا البلاد منذ نوفمبر 2019 .

العدید من اللاجئین أیضا أتوا من القارة الإفریقیة، جديد اب برس​ Advertisements ​

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