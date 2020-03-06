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عدن - ياسمين التهامي - وردنا الأن..من تعز .. مصرع قياديين حوثيين على يد مواطن مطلوب امنيَّا (تفاصيل اكثر)



لقي قياديان تابعان لمليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران مصرعهما في محافظة تعز جنوب غربي البلاد. وقالت مصادر مطلعة إن قياديين حوثيين قتلا في مديرية التعزية برصاص مواطن.

جديد اب برس​

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وأضافت المصادر، أن القياديين الحوثيين لقيا مصرعهما، أثناء توجه مسلحين حوثيين على متن 4 أطقم عسكرية إلى منطقة قياض في مديرية التعزية، بهدف القبض على أحد المواطنين المطلوبين لها. وأوضحت المصادر، أن المواطن المطلوب لمليشيا الحوثي، قام بإطلاق النار على مسلحي الحوثي، حين حاولت القبض عليه، ما أدى إلى مقتل اثنين من قيادات المليشيا.

وبحسب المصادر، توفي أحد القياديين الحوثيين على الفور، فيما الآخر توفي متأثرا بجراحه بعد وصوله أحد مشافي مدينة الحوبان.