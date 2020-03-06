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عدن - ياسمين التهامي - عاصفة غبار تجتاح الحدود الشمالية وتحجب الروئية ويحدث ما لا يتوقعون (شاهد)

وجهت القوات الخاصة لأمن الطرق، تنبيهًا لمستخدمي الطرق بمنطقة الحدود الشمالية؛ إثر وجود عاصفة غبار كثيف.

وطالبت مستخدمي الطرق بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظراً للغبار الكثيف الذي تشهده معظم الطرق بالمنطقة والذي يحد من مدى الرؤية الأفقية في غالبية المواقع. جديد اب برس​ Advertisements ​ وأعلن خبير الطقس والأرصاد الجوية، زياد الجهني، اليوم الجمعة، بدء موجة ‎الغبار في عدد من مناطق المملكة.

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