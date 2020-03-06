شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن هل تذكرون صهر ابو عصام وزوج إبنته في مسلسل "باب الحارة" .. شاهدو الفاجعة التي حدثت له يوم أمس وابكتب جميع محبيه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلن الفنان محمد قنوع نجم مسلسل باب الحارة نسخة بسام الملا عن وفاة والده المخرج السوري مروان قنوع أحد رواد المسرح والإذاعة في سوريا.

ونعاه قنوع الابن الذي شارك في النسخة الأولى من المسلسل الشهير باب الحارة بأجزائه التسعة عبر صفحته الشخصية على فيسبوك قائلا:

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“والدي وصديقي وحبيبي المخرج مروان قنوع في ذمة الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون”. فتفاعل معه عدد كبير من نجوم الفن وقدموا له التعازي وعبارات المواساة لتخطي هذه الفاجعة.

وكان الممثل السوري قد نجح الاسبوع الماضي في انتخابات نقابة الفنانين عن فرع محافظة دمشق وحصد 191 صوتا وتمكن بعدها من الترشح للمؤتمر العام لنقابة الفنانين كعضو متمم، وسينعقد المؤتمر في 25 آذار (مارس) المقبل.

في سياق منفصل، يواصل قنوع تصوير دوره في مسلسل " حارس الجبل "، وهو عمل مشترك يجمع عددا من النجوم منهم عبد المحسن النمر، و صبا مبارك ، ومنذر رياحنة و خالد القيش ، ورهف الرحبي ، وهو من إخراج سائد الهواري .

و يشار الى ان صهر ابو عصام و زوج ابنته في مسلسل باب الحارة ضمن حارة الضبع كان قد رفض المشاركة في النسخة الأخيرة و الجزء العاشر من مسلسل باب الحارة من اخراج محمد زهير رجب و انتاج شركة قبنض بسبب الالتزام الاخلاقي مع شركة ميسلون تجاه العمل.