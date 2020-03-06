شكرا لبحثكم عن خبر الحوثي يتهم وحدة عسكرية يقودها يحيى صالح بقتل حسين الحوثي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف الإعلامي في قناة المسيرة التابعة للحوثيين، علي ظافر، عن وثائق أمريكية تم العثور عليها تكشف من وراء قتل مؤسس الجماعة حسين الحوثي. Advertisements وقال ظافر في تغريدة على تويتر، “وثائق أمريكية تم العثور عليها تكشف أن وحدة خاصة مدربة أمريكيا وتتبع الأمن المركزي بقيادة يحيى محمد عبدالله صالح كان لها الدور المباشر في قتل حسين بدر الدين الحـوثي في ١٠ سبتمبر ٢٠٠٤م في مران التابعة لمديرية حيدان غرب محافظة صعدة”. وأشار ظافر في نهاية تغريدة إلى أن هناك المزيد من المعلومات سيتم الكشف عنها لاحقاً

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