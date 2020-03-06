شكرا لبحثكم عن خبر صورة .. الامن يعثر على جثة مجهولة في جعار ابين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عثر رجال سرية التدخل السريع قطاع جعار على جثة مجهولة ظهر يومنا هذا الجمعة. وافاد مصدر في سرية التدخل السريع جعار انه فور تلقينا بلاغ من الأهالي قمنا بالتحرك الى المكان المبلغ عنه في قرية ( الحجفور ) ساكن وعيص. واضاف اثناء النزول وجدنا الجثة مدفونا” جزء كبير منها وعند اخراجها تبين انها مدفونها منذ عدة اشهر حسب معالمها. Advertisements وبعد تحريز موقع الجثة وتم اخذها الى هيئة مستشفى الرازي وتسليمها لضابط البحث وتم ايداعها الثلاجة بعد اتخاذ الاجراءت القانونية. وعبر المصدر عن شكره وتقديره للتعاون المجتمعي الايجابي والذي يعبر عن حرص الأهالي وتعاونهم مع الحزام الأمني لما لذلك من اثر ايجابي في امن واستقرار المنطقة.

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