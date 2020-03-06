شكرا لبحثكم عن خبر عاجل .. سقوط خمسة شهداء في معركة التصدي لهجوم حوثي صباح اليوم بالضالع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - الضالع أرتقى اليوم الجمعة خمسة شهداء في جبهة المشاريح بحجر في تمام الساعة السادسة ونصف الموافق تاريخ ٦ مارس ٢٠٢٠. الشهداء من ابناء قرية المشاريح الجنوبيه حيث استشهدوا في موقع الحره إثر استهدافهم بصاروخ حراري أطلقته المليشيات الحوثيه المتمركزة جنوب قرية حبيل يحيى التابعه لمديرية الحشاء اسماء الشهيد Advertisements ١ـ الشهيد عبده محسن حمود ٢ـ الشهيد محمد علي محمد صالح. ٣ـ الشهيد أحمد علي أحمد علي ناصر ٤ـ الشهيد ماجد محمد أحمد ناشر ٥ـ الشهيد أحمد صالح مقبل الجباري

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