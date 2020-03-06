شكرا لبحثكم عن خبر مجلس الدفاع الشعبي والقوات المسلحة الجنوبية بمديرية الحد يافع تقر عدم السماح بفتح جبهة الحد يافع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

يافع /خاص

اقر مجلس الدفاع الشعبي بمديرية الحد يافع والمجلس الانتقالي والقوات المسلحة الجنوبية وكافة القوات الجنوبية بكل تشكيلاتها العسكرية ، بأجتماع استثنائي موسع ضم كافة التشكيلات العسكرية على عدم فتح جبهات القتال بمديرية الحد يافع.

ويأتي ذلك بعد محاولات إخوانية مشبوهة الزج بمديرية الحد يافع بمواجهات مع مليشيات الحوثي المرابطة بمواقع شمالية متاخمة لمديرية الحد .

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وبعد التداول بهذا الأمر المهم أكد الاجتماع على أنها توجد قرارات سابقه بأن جبهة الحد ستكون في مواقع الدفاع دون السماح في فتحها بالوقت الراهن طالما والكثير من جبهات الشمال قد سلمت طواعية للحوثيين ، وحتى هذه اللحظة لم يتم تنفيذ إتفاق الرياض بكافة بنوده المحدده.

ولهذا فقد أقر الاجتماع عدم السماح نهائيا بفتح هذه الجبهه واستخدام كافة الوسائل الممكنة لمنعها. ونهيب بكل الشرفاء تفويت الفرصه على تجار الحروب والجماعات المشبوهه والإرهابية والتي تسعى لاستغلال الحرب لمصالحهم الخاصه.

ويقدر مجلس الدفاع الحد تقديرا عاليا يقضة قوات المقاومة الجنوبية ومنتسبي المجالس الانتقالية وكذلك ألوية الصاعقة وقوات الحزام الأمني وكافة مواطني مديريات يافع والوقوف صفا واحدا تجاه اية مؤامرات تحاك ضد الجنوب.