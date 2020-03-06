استهداف حوثي لحي سكني في الدريهمي جنوب الحديدة 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 6 مارس 2020 الحديدة - الخليج 365

استهدفت مليشيات الحوثي الاجرامية، حي سكني في مدينة الحديدة ومزارع المواطنين في مديرية الدريهمي بالقذائف المدفعية. Advertisements وقال مصدر ميداني في القوات المشتركة"أن المليشيات الحوثية استهدف حي كمران داخل مدينة الحديدة بثلاث قذائف مدفعية. وأضاف المصدر أن المليشيات قامت بقصف مساكن ومزارع المواطنين في مديرية الدريهمي بخمس قذائف مدفعية وذلك ضمن خروقاتها اليومية للهدنة الأممية. وتواصل مليشيات الحوثي خروقاتها وانتهاكاتها اليومية للهدنة الاممية بقصف واستهداف الأحياء السكنية ومزارع المواطنين في مختلف مديريات محافظة الحديدة في إطار تصعيدها المتواصلة لاتفاق استوكهولم .

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