شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المشتركة تُحبط تسللاً حوثياً شمال حيس في الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 6 مارس 2020 الحديدة - الخليج 365

تمكنت القوات المشتركة من احباط محاولة تسلل لمليشيات الحوثي على مواقعها شمال مدينة حيس جنوب الحديدة. Advertisements وقالت مصادر ميدانية في القوات المشتركة أن مليشيات الحوثي حاولت التسلل والتقدم نحو مواقع القوات شمال المدينة من جهة وادي نخلة ولكن القوات تصدت لتسلل المليشيات بكل صلابة وحزم . واضافت المصادر أن القوات المشتركة كبدت المليشيات الحوثية خسائر فادحة في العتاد والأرواح واجبرتها على التراجع والفرار تجر أذيال الهزيمة. يذكر أن عشرات القتلى والجرحى من عناصر المليشيات الحوثية بينهم قيادي ميداني لقيوا مصرعهم أثناء تصدي القوات المشتركة لمحاولات تسلل فاشلة في حيس قبل يومين.

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