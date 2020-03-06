شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصرع 8 من المليشيا خلال كسر المشتركة لمحاولة تسلل بالتحيتا جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 6 مارس 2020 الحديدة - الخليج 365

لقي 8 من عناصر المليشيات مصرعهم أثناء كسر القوات المشتركة لمحاولة تسلل شنتها مليشيات الحوثي، على مواقع القوات المشتركة غرب مدينة التحيتا جنوب الحديدة. Advertisements وقال مصدر ميداني في القوات المشتركة، إن 8 من عناصر المليشيات الحوثية لقيوا مصرعهم أثناء تصدي القوات المشتركة محاولة تسلل للمليشيات شرق منطقة المجيلس غرب مدينة التحيتا. وأضاف المصدر أن القوات المشتركة تمكنت من تدمير أسلحة من عتاد المليشيات وأجبرتها على التراجع تجر أذيال الهزيمة. وتواصل القوات المشتركة توجيه الضربات الموجعة للمليشيات الحوثية خلال تصديها لكل عمليات التسلل الفاشلة التي تنفذها المليشيات والتي تحاول من خلالها إحراز تقدم مستغلة الهدنة الأممية.

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