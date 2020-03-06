فرق المشتركة الهندسية تُفكك عبوات ناسفة رزعها الحوثيون شرق الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 6 مارس 2020

الحديدة - الخليج 365



تواصل الفرق الهندسية تفكيك العبوات الناسفة للمليشيا الحوثي في مناطق متفرقة بمحافظة الحديدة، غرب اليمن.

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وفي التفاصيل، فككت الفرق الهندسية التابعة للقوات المشتركة عبوات ناسفة زرعتها مليشيات الحوثي في أحد الطرقات الفرعية القريبة من خط كيلو 16 شرق مدينة الحديدة التي تقع في نطاق مراقبة نقطة الإرتباط الثالثة.

وقالت مصادر ميدانية إن الفرق الهندسية التابعة للواء الأول عمالقة تمكنت من تفكيك عبوات ناسفة حساسة مموهة بشكل ولون ترابي زرعتها المليشيات في الطريق الترابي القريب من خط كيلو 16 شرق مدينة الحديدة.

وأضافت المصادر أن مليشيات الحوثي تستغل الهدنة الأممية وتقوم بالتسلل إلى الطرقات لزراعة الألغام والعبوات دون الأكتراث لما قد يصيب المواطنين المارين أو الألتزام بالهدنة الأممية ووقف التصعيد العسكري فالمليشيات تسللت وزرعت العبوات في منطقة تقع تحت رقابة نقطة الأرتباط الثالثة.

وتواصل مليشيات الحوثي زراعتها للعبوات الناسفة والألغام وهي أخطر سلاح استخدمته المليشيات الإرهابية في قتل المدنيين والذي راح ضحيتها مئات القتلى وألاف الجرحى من المواطنين في الحديدة