شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الخارجية تُعلن موقف اليمن من التفجير الإرهابي بتونس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 6 مارس 2020 عدن، تونس - الخليج 365

أعلنت وزارة الخارجية موقف الجمهورية اليمنية من التفجير الإرهابي الذي وقع في العاصمة التونسية. Advertisements ووفق ما بثته وكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، دانت وزارة الخارجية بأشد العبارات التفجير الارهابي الذي استهدف دورية امنية بالقرب من مقر السفارة الامريكية في تونس اليوم وأسفر عن مقتل أحد أفراد الامن وإصابة عدد اخرين بينهم مدني. وجددت الوزارة موقف الجمهورية اليمنية الثابت والرافض للتطرف والإرهاب بكافة اشكاله وصوره.. مؤكدة دعمها وتضامنها مع الحكومة والشعب التونسي في مواجهة العنف والتطرف والإرهاب متمنية الشفاء العاجل للجرحى.

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