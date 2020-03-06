مليشيا الحوثي تقطع مشروع المياه بإب لتتاجر بالسوق السوداء 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 6 مارس 2020

إب - الخليج 365



قطعت مليشيا الحوثي مشروع المياه في أحياء إب.

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حيث افتعلت مليشيا الحوثي الإنقلابية أزمة خانقة في المياه، حيث قطعت مشروع المياه عن الكثير من أحياء مدينة إب وسط اليمن.

وشكا سكان محليون من انقطاع مشروع المياه عن منازلهم وحاراتهم منذ أسابيع عدة ولأكثر من شهر ونصف.

وقالت مصادر مطلعة إن المليشيا الحوثية افتعلت أزمة المياه لتتاجر بها بالسوق السوداء والتي بلغ فيها سعر الوايت الماء إلى مبالغ خيالية، بالتزامن مع تردي الأوضاع المعيشية والإقتصادية للمواطنين بفعل الإنقلاب والحرب التي تشهدها البلاد.

وبحسب المصادر والتي أكدت أن من أبرز مسببات أزمة المياه في إب من قبل المليشيا بهدف جلب المنظمات والضغط عليها لتنفيذ مشاريع يجري فيها عمليات النهب والفساد المالي تحت مبررات دعم مشاريع المياه وهو ما تجلى من خلال مشاريع سابقة خلال أزمات عدة افتعلتها المليشيا منذ منتصف العام 2018م، ولم يستفد الأهالي شيء من تلك المشاريع الممولة من المنظمات.