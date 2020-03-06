قتيلان في إب بحادثين منفصلين وسط فوضى أمنية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 6 مارس 2020 إب - الخليج 365 قتل اثنان من المواطنين بحادثين منفصلين وأصيب ثالث بحادث آخر بمحافظة إب وسط اليمن، في ظل فوضى أمنية تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإنقلابية. وقالت مصادر محلية إن مواطن شاب يدعى "حمود يحيى عبدالله الصبري" قتل برصاص مسلح بمديرية المخادر شمال مدينة إب. وتأتي هذه الحادثة بعد يوم من تسجيل حالة قتل بمديرية المخادر لمواطن يدعى "عادل قاسم محمد الحبيشي". وفي حادثة ثانية قتل مواطن يدعى "محمد علي شرف الدين"، حيث قتل برصاص مسلح في إب والتي تعيش فوضى أمنية عارمة. وتشهد المحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيا فلتان أمني زادت معه حدة الجرائم وأعمال القتل والنهب والسطو على ممتلكات المواطنين العامة والخاصة.

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