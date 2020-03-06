الحوثيون يُهجرون المواطنين بالحديدة ويحولون منازلهم لمخازن وسجون سرية 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 6 مارس 2020

الحديدة - الخليج 365

هجر الحوثيون، المواطنين من منازلهم في محافظة الحديدة، غرب اليمن، وقاموا بتحويل المنازل لمخازن أسلحة وسجون سرية.

وفي التفاصيل، اقتحمت مليشيا الحوثي الإرهابية، منازل عدد من المواطنين، في مدينة الحديدة، غربي اليمن، وحولتها مخازن لأسلحتها، وسجوناً سرية لمعتقليها.

Advertisements

وقالت مصادر محلية إن مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا، اقتحمت اليومين الماضيين، منازل عدد من المواطنين في شارع الستين، بمحيط مبنى الأمن السياسي، بمدينة الحديدة، وطردت منها السكَّان، وحولت بعضها إلى سجون سرية تزج فيها معتقليها.

المصادر أكدت” أن عناصر المليشيا تعسكرت في بعض المنازل وتمركزت على أسطحها، فضلاً عن تخزين كميات من الأسلحة بداخلها، محولة الحي إلى ثكنة عسكرية.

ورجحت المصادر أن تخزين المليشيات للأسلحة في حي حولت منازله الى معتقلات سرية، بهدف استخدامهم دروعاً بشرية تحسباً لأي ضربات عسكرية محتملة، في تحد صارخ للاتفاقات والقوانين الدولية بتحييد المعتقلين وحمايتهم.

مصادر محلية، ناشدت المنظمات الدولية والمهتمة بحقوق الإنسان وضع حد لما تقوم به عناصر المليشيا من تهجير قسري، وانتهاكات واسعة تطال المدنيين وممتلكاتهم، في ظل صمت دولي مريب، وخروقات واضحة لاتفاق استكهولم.