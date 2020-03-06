احتدام المعارك بين القوات الجنوبية والحوثيين في بتار شمال الضالع 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 6 مارس 2020

الضالع - الخليج 365



أفادت مصادر محلية في محافظة الضالع، بأن مواجهات محتدمة دارت في جبهة بتار شمال المحافظة، فجر اليوم الجمعة.

وأوضحت المصادر، بأن المقاومة الجنوبية خاضت اشتباكات عنيفة مع مليشيات الحوثي استخدم فيها الطرفين جميع أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة والخفيفة.

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واندلعت الاشتباكات عقب هجوم وتسلل شنته المليشيات الحوثية على مناطق واسعة في جبهة بتار شمالي محافظة الضالع.

وبحسب مصادر عسكريه، فقد عززت القوات الجنوبيه المتمثلة في اللواء الاول صاعقه بقيادة قائد الكتيبة الثالثة علي عبيد الشعيبي والقائد ناظم الحاج جبهات بتار والمشاريح الإستراتيجية والتي تتوسط مدينة قعطبة وبلدات الحشاء شمال مدينة الضالع.

ويأتي هذا التعزيز لرفد الجبهات هناك بالمقاتلين وردع كل المحاولات البائسة لجماعة الكهنوت الحوثي.

وأفادت مصادر عسكرية في جبهات المشاريح بسقوط خمسه مـِْن المقاتلين الابطال في المقاومه الجنوبيه المنطويه تحت كتايب العشوي خلال معارك فجر اليوم الجمعه بصاوريخ موجهه محموله بدراجات ناريه وانتهجت جماعة الكهنوت الحوثي هـَْـُذآ العمل بعد ان تكبدت خسائر بشرية فادحة خلال معارك الأيام الماضيه "

وتمكنت القوات الجنوبيه خلال الايام الماضيه من إفشال وكسر سلسله من الهجوم والتسلل لجماعة الحوثي على محاور متعددة مـِْن جبهات شمال الضالع والحقت خسائر كبيرة بين صفوف المليشيات الحوثيه.