ورد الان.. المبعوث الاممي "غريفيث" في زيارة الى مدينة مأرب للتوسط ( تفاصيل )

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عدن - ياسمين التهامي - تشهد العواصم الدولية والاقليمية حراكا دبلوماسيا نشطا لبحث الأوضاع في اليمن على ضوء التطوررات الاخيرة ومحاولة منع تقدم قوات صنعاء نحو مدينة مأرب . وكشفت مصادر سياسية عن زيارة مرتقبة للمبعوث الاممي مارتن غريفيث الى مدينة مأرب في محاولة للتوسط وفرض هدنة ومنع اقتحام الحوثيين لمدينة مأرب . جديد "الخليج 365" Advertisements في غضون ذلك اجرى وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب مباحثات في العاصمتين مسقط والرياض لبحث الاوضاع في اليمن ومناقشة السبل لفرض هدنة في مأرب . وكان نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان قد سارع الى لقاء سلطان عمان هيثم بن طارق لبحث الاوضاع في اليمن بعد سيطرة الحوثيين على مدينة الحزم مركز محافظة الجوف التي تمتلك حدودا واسعة مع السعودية .



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