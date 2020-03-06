شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن أسد جبلي تزوج أنثى النمر .. وعند إنجابها أول مولود انصدم العلماء من ضخامة حجمة وشكله الغريب ..(شاهد فيديو وصور) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية مجموعة من الصور والفيديوهات تم تداولها بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر حيوانا يجمع بين صفات الأسد والنمر، وهو نتاج زواج أسد وأنثى نمر .

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ويدعى النمر العملاق أبولو ويبلغ من العمر 5 سنوات، ويزن حوالي 320 كيلوجرامًا تقريبًا، حيث يخضع للتدريب في الولايات المتحدة الأميركية على يد هولستون وكودي أنتلي.

يذكر أن هذا النوع من الحيوانات ظهر للمرة الأولى بالهند فى القرن التاسع عشر.