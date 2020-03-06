شكرا لبحثكم عن خبر أعمال صيانة لشبكة مياه الصرف الصحي بمديرية صيرة بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن- علي خميس

يواصل قسم الحفريات التابع للمنطقة الأولى لمؤسسة المياه والصرف الصحي أعماله في حل مشاكل الصرف الصحي بأحياء وشوارع مديرية صيرة محافظة عدن.

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حيث شملت أعمال الصيانة اليوم و بإشراف مباشر من نائب مدير المنطقة الأولى للصرف الصحي فتحي الصنعاني، تغيير أنابيب الصرف الصحي بسوق الإتحاد واستبدال أنابيب الخط الرئيسي 6 هنش بأنابيب 8 هنش وبطول 40 متر.

وأكد مدير المنطقة الأولى للصرف الصحي بمديرية صيرة بعدن سامي أنور، استمرار أعمال صيانة شبكة الصرف الصحي في المديرية، بتوجيهات مباشرة من مدير مؤسسة المياه والصرف الصحي بعدن المهندس فتحي السقاف.

وأوضح انه سيتم تغيير أنابيب الصرف الصحي في المناطق التي تكثر فيها الانسدادات بأنابيب أكبر حجما منها تجنبا لطفح مياه الصرف الصحي وإنتشار الأمراض والأوبئة في هذه الأحياء والشوارع، وتجنبا وكذا الحفاظ على المظهر الجمالي للمديرية.