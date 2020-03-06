شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصرع قيادي حوثي وإصابة آخر بمحافظة البيضاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 6 مارس 2020 البيضاء - الخليج 365

لقي القيادي الحوثي "ابو حرب " مصرعه وجرح آخر بكمين نوعي بمنطقة الحيل بعزلة طياب بمديرية ذي ناعم بمحافظة البيضاء. Advertisements ووفق مصادر عسكرية، تم غنيمة سلاح كلاشنكوف و جواله الشخصي وفرار بقية المرافقين مع الجريح. وقامت إثرها المليشيات بحملة اختطافات على المواطنين وتم اختطاف العشرات من ابناء منطقة طياب. و معروف ان المجرم "ابوحرب" اليد اليمنى لدى القيادي الأشهر اجراماً باليمن "ابو هاشم الريامي" وقد شاركا بكافة الانتهاكات ضد المواطنين بنقاط مديرية "ذي ناعم و رداع" .

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