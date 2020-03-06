شكرا لقرائتكم خبر عن مباشرة من محلات الصرافة اخر اسعار العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني في عدن وصنعاء اليوم الجمعة 6-3-2020 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وردت الينا احدث اسعار شراء وبيع العملات الأجنبية أمام الريال اليمني، وفقاً لعدة مصادر مصرفيةفي عدن وصنعاء اليوم الخميس 6-3-2020. وننشر فيما يلي، آخر تحديث ورد الينا لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن، اليوم الخميس، 06/03/2020، والتي جاءت على النحو التالي: جديد "الخليج 365" Advertisements اسعار الصرف في عدن الشراء الدولار الأمريكي: 652 الريال السعودي: 171.5 البيع الدولار الأمريكي: 656 الريال السعودي: 172.5 الصرف في صنعاء الشراء الدولار الأمريكي: 596 الريال السعودي: 157.4 البيع الدولار الأمريكي: 598 الريال السعودي: 157.7

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