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عدن - ياسمين التهامي - عـــاجل... تعرف على هوية الانتحاريين منفذي الهجوم قرب السفارة الأمريكية(تفاصيل الحادثة)

كشفت وسائل إعلام تونسية، اليوم الجمعة، عن هوية الانتحاريين منفذي الهجوم قرب السفارة الأمريكية. جديد اب برس​ Advertisements وقالت إذاعة "موزاييك أف أم"، إن منفذا الهجوم الانتحاري هما الزنيدي محمد سنيم (29 عاما)، مولود في المرسى ويقطن في جهة الكرم شمال شرق تونس، ولعقة خبيب (27 سنة) ويقطن بمنطقة سيدي داود بالضاحية الشمالية للعاصمة.

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