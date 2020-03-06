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عدن - ياسمين التهامي - وردنا الأن...الحكومة اليمنية تتجهز وتناقش اجراءات ألتصدي ل كورونا (تفاصيل الخبر)

ناقش اجتماع عقد اليوم بصنعاء برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية رئيس اللجنة العليا لمكافحة الأوبئة الدكتور حسين مقبولي الجوانب المتعلقة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

جديد اب برس​

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كما ناقش الاجتماع الموازنة الطارئة لتمكين وزارة الصحة العامة والسكان ومكاتبها في المحافظات من تنفيذ خطة مرحلة التأهب والاستعداد والاستجابة.

واستمع الاجتماع من رئيس اللجنة الفنية وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الدكتور محمد المنصور إلى شرح عن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها اللجنة لمواجهة كورونا والتحديات التي تواجه سير العمل .

وجدد التأكيد على أن اليمن حتى اليوم لم يسجل أي حالة اشتباه أو إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.

وفي الاجتماع أشاد الدكتور مقبولي بالإجراءات والاستعدادات التي نفذتها وزارتا الصحة والنقل والتنسيق بينهما لمواجهة فيروس كورونا وتفعيل الحجر الصحي للقادمين إلى أرض الوطن، كإجراء احترازي لمنع دخول الفيروس وانتشاره في أوساط المواطنين.

وأكد أهمية العمل كفريق واحد لمواجهة هذا الفيروس .. وقال"على الرغم من خلو اليمن من فيروس كورونا لكن لا يمنع من اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذه الفيروس والحفاظ على صحة المواطنين ".

ولفت نائب رئيس الوزراء إلى أهمية تشديد الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خاصة في ظل ما تعيشه البلاد من استمرار العدوان والحصار.

من جانبه نوه وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل بجهود اللجنة الفنية المشتركة للاستعداد لمواجهة فيروس كورونا وغرفة العمليات المشتركة .

ولفت إلى أهمية رفع الجاهزية والاستعداد وفق السيناريوهات التي تضمنتها الخطة الوطنية الطارئة لمواجهة الفيروس.

وتطرق الدكتور المتوكل إلى التحديات التي تواجه الوزارة في مواجهة الأمراض والأوبئة كحمى الضنك والملاريا والكوليرا والانفلونزا الموسمية وحاليا فيروس كورونا .. مؤكدا ضرورة تضافر جهود مختلف القطاعات لمواجهة هذه الأوبئة والقضاء عليها.