شكرا لبحثكم عن خبر كسر هجوم حوثي في بتار شمال الضالع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كسرت القوات المشتركة تحت قيادة العميد الركن هادي العولقي قائد محور الضالع قائد القوات المشتركة في الضالع وقوات المقاومة الجنوبية في الساعات الأولى لفجر اليوم الجمعة اكبر هجوم للميليشيات الحوثية على جبهة بتار شمال الضالع. و اكد مصدر عسكري في جبهة بتار شمال الضالع ان القوات المشتركة وقوات المقاومة الجنوبية خاضت مـــعارك ضـارية بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطــة والخفيفة مــع المليشيات الحوثية التي تشن هجوماتها المتكررة على مواقعهم في جبهات الضالع خلال الساعات والايام الماضية. Advertisements واضاف المصدر العسكري في كتائب الشهيد الشوبجي ان وحدات في لواء الشهيد الشوبجي وبمساندة من وحدات من قوات المقاومة خاضت معارك شـرسة بمـختلف انواع الاسـلـحة مع المليشيات الحوثية التي هاجمت مواقع اللواء في جبهة بتاروان الميليشيات استهدفت قواتهم بصاروخين حراريين استشهد على أثره 5 من افراد المقاومة في جبهة المشاريح. ولازالت المعارك تحدث بين الحين والآخر حتى ساعة كتابة هذا الخبر.

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