شكرا لبحثكم عن خبر الحكومة تطالب محافظ عدن بتحديد محجر صحي في العاصمة من كورونا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - دعت قيادة وزارة الصحة ممثلة بالدكتور ناصر باعوم محافظ عدن احمد سالمين إلى تحديد موقع حجر صحي جديد لمواجهة فيروس كورونا . وفي رسالة بعث بها وزير الصحة د. ناصر باعوم اشار فيها إلى ان كل المحافظات انهت استعداداتها لمواجهة تفشي وباء كورونا. Advertisements ودعا باعوم سالمين توجيه الجهات المختصة لتحديد الاماكن الخاصة بالحجر الصحي . كانت عدن قد شهدت جدلا واسع النطاق مؤخرا على خلفية تحديد موقع حجر صحي بمستشفى الصداقة انتهى به الأمر لرفض انشاءه هناك.

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