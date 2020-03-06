- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مسؤول محلي ينفي سيطرة الحوثيين على مديرية رغوان في مأرب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 6 مارس 2020
نفى مسؤول محلي بارز الأنباء التي تحدثت عن سيطرة ميليشيا الحوثي الإنقلابية على مديرية رغوان التابعة لمحافظة مأرب .
ووصف مدير عام مدير مديرية رغوان، طه علوي الباشا بن زبع، هذه الأنباء بـ"المزاعم" ..مشيراً إلى أنّ الانتصارات الزائفة والأكاذيب المفضوحة التي تروّج لها وسائل إعلام الميليشيا هدفها التغطية على الهزائم التي تتكبدها يومياً على أيدي الجيش الوطني في مختلف الجبهات.
وذكر بن زبع، أن الميليشيا تلجأ لأسلوب اختلاق الأكاذيب وصناعة الانتصارات الوهمية، كلما تكبدت الخسائر لتضليل أتباعها وبيعهم الوهم ليدفعوا بأبنائهم لمحارق الموت وتعويض خسائرها في كافة الجبهات.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول محلي ينفي سيطرة الحوثيين على مديرية رغوان في مأرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.