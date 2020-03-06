مسؤول محلي ينفي سيطرة الحوثيين على مديرية رغوان في مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 6 مارس 2020

نفى مسؤول محلي بارز الأنباء التي تحدثت عن سيطرة ميليشيا الحوثي الإنقلابية على مديرية رغوان التابعة لمحافظة مأرب .



ووصف مدير عام مدير مديرية رغوان، طه علوي الباشا بن زبع، هذه الأنباء بـ"المزاعم" ..مشيراً إلى أنّ الانتصارات الزائفة والأكاذيب المفضوحة التي تروّج لها وسائل إعلام الميليشيا هدفها التغطية على الهزائم التي تتكبدها يومياً على أيدي الجيش الوطني في مختلف الجبهات.

وذكر بن زبع، أن الميليشيا تلجأ لأسلوب اختلاق الأكاذيب وصناعة الانتصارات الوهمية، كلما تكبدت الخسائر لتضليل أتباعها وبيعهم الوهم ليدفعوا بأبنائهم لمحارق الموت وتعويض خسائرها في كافة الجبهات.