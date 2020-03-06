شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وفاة السياسي اليمني محمد الصبري والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 6 مارس 2020 إنتقل إلى رحمة الله تعالى السياسي اليمني المعروف محمد الصبري، في أحد مستشفيات العاصمة المصرية القاهرة بعد صراع مع المرض .

محمد الصبري برلماني يمني، عضو في مجلس النواب، عن الدورة البرلمانية 2003-2009 والكتلة البرلمانية عن الدائرة الإنتخابية رقم (91) بمحافظة إب . كما أن الفقيد قيادي في التنظيم الوحدوي الناصري .

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