شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن صحيفة "سبق" السعودية تكشف المفاجأة الأليمة التي حدثت لمرافق أئمة الحرم المكي .. شاهد صور تهز الوجدان وتقشعر لها الابدان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت المملكة العربية السعودية، وفاة الضابط المعروف « الحسين محمد علي العسيري»، مُرافق أئمة الحرم المكي الشريف بعد نحو 25 عاماً من العمل داخل الحرم المكي، وذلك بشكل مفاجئ.

ونقلت صحيفة سبق السعودية، عن شقيقه الأكبر فهد العسيري، تفاصيل الوفاة، قائلًا :« بعد عودة شقيقي الحسين البالغ من العمر 47 عاماً من توصيل ابنته إلى المدرسة الخميس الماضي شعر عند عودته إلى المنزل بحالة دخل معها في غيبوبة، وسقط بين أفراد أسرته، ما استدعى نقله إلى مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، ليلفظ أنفاسه الأخيرة، بسبب سكتة قلبية أصابته بشكل مفاجئ».

---------------------------------

شاهد آخر الأخبار الساخنة :

• عاجـــل : فيروس كورونا يصيب أجمل مذيعة على قناة روتانا خليجية .. شاهد كيف ظهرت مرتبكه وخائفه اثناء اتصالها على وزارة الصحة ... (فيديو)

• عاجـــل : صحيفة "سبق" السعودية تكشف المفاجأة الأليمة التي حدثت لمرافق أئمة الحرم المكي .. شاهد صور تهز الوجدان وتقشعر لها الابدان

• "جرثومة المعدة" التي يعاني منها الكثير حول العالم يسببها هذا الطعام الذي نتناوله كل يوم ونحن لا نعرف خطورته القاتله ..توقف عن تناوله الأن وعش مرتاح البال

• تحذير هام .. إذا استخدمت (زيت الزيتون) بهذة الطريقة فإنه سيتحول إلى سم قاتل ومميت .. (معلومات خطيرة يجهلها كثيرا من الناس)

• هل تذكرون نجمة مسلسل "باب الحارة" زوجة العقيد معتز .. لن تصدقو كيف اصبح شكلها اليوم .. (صور)

• وداعا لأمراض القلب والسمنة المفرطة والضعف الجنسي .. ثمرة رخصية الثمن ومتوفرة في كل منزل تنهي مشكلتك للأبد

• هل تذكرون الفنانة الفاتنة "شاكيرا" .. لن تصدقو كيف كان شكلها في 1990م، وعلاقة ذلك بالفنانة نجوى كرم ..(شاهد فيديوهات مفاجئة)

• عاجـــل : السعودية الأن .. الملك سلمان يطيح بمسؤول رفيع المستوى ويغير وجه المملكة ..(تفاصيل طارئة)

• أسد غاضب يهاجم فتاة عمرها 4 سنوات ويخطفها من يد والدها .. وعندما بدأ بالتهامها وغرس مخالبه في جمجمتها حدثت مفاجئة غير متوقعة ..شاهد

Advertisements

• عريس سعودي ذهب إلى جنوب آسيا لقضاء شهر العسل ..وبعد ثلاثة أسابيع اكتشف مفاجأة صادمة في عروسته فاعادها إلى أهلها على الفور وامهلهم عشرين يوم ..شاهد ما الذي حدث

• "أسد" غدار تربى في منزل هذة العائلة .. لكنه في نهاية المطاف حول حياتهم إلى جحيم ..(فيديو مرعب)

• أصغر مليارديرة في العالم وفنانة مشهورة تظهر في اوضاع حميمية مع صديقتها ..شاهد الصور

• هذا المشروب الذي يتناوله الكثير يومياً سبب رئيسي بالأزمة القلبية والجلطة الدموية ..ابتعد عنه الأن وعش مرتاح البال

• هذة الثمرة الرخيصة التي يتجاهلها الكثير تغنيك عن زيارة الطبيب وتحميك من اخطر الأمراض القاتلة كالسرطان والسكر ... تناولها الان وعش مرتاح البال

• الفنانة ياسمين عبدالعزيز تكشف عن مفاجأة جديدة حدثت في بداية حبها للفنان أحمد العواضي .. ومنى الشاذلي تنشر فيديوهات تقصم ظهر زهرة السينماء المصرية ..شاهد

• "لبوة" مجنونة تهاجم جاموس صغير ..وعندما اوشكت على افتراسه وغرست مخالبها في جسدة حدثت مفاجأة لم يتوقعها أحد وانقلب السحر على الساحر ..(شاهد صور لأشرس معركة)

• فنانة مشهورة تكشف ما حدث خلف الكواليس: ‘‘عادل إمام’’ أحرجني بهذا الفعل قبل أن يحتضنني ويحملني على كتفه .. أوجعني لكني لم أصرخ.. شاهد

• بملابس مثيرة .. الفنانة نوال الزغبي تمارس هوايتها المجنونة وتجلس على خرطوم الفيل ..شاهد

---------------------------------

وأضاف: «قضى شقيقي قرابة 25 عاماً في شرطة الحرم المكي الشريف، حيث عُرف بمُرافق أئمة الحرم، أثناء الصلوات، ولديه أربع بنات وولد واحد لا يزالون يعيشون حالة من الصدمة بعد وفاة والدهم بشكل مفاجئ، برغم أنه لا يعاني من أي أمراض».



وأشار إلى أن أخاه كانت لديه أعمال خيرية في تأمين عدد من المساجد بالماء، وكان محباً لأعمال الخير، ومتفانياً في عمله طيلة السنوات الماضية.