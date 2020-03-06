شكرا لبحثكم عن خبر القبض على شباب احرقوا حمار حي في الضالع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - احرق مجموعة من الشبان مساء الاربعاء حمارا بمدينة الشعيب بالضالع في واقعة اثارت غضبا شعبيا عارما.

وتداول نشطاء محليون تسجيلا مرئيا لعدد من الشباب وهم يضرمون النار بحمار يفر هاربا قبل ان يلحقه احدهم ويقوم بركله.

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الواقعة اثارت حالة من الغضب رغم التأكيد العام على انها حادثة فردية لاتمثل اهالي المنطقة الذين ادانوا هذا السلوك المنحرف.

ويوم السبت تحركت قوة امنية والقت القبض على احد الشباب المتورطين في الحادثة.

وقال مصدر امني لصحيفة عدن الغد ان الشرطة فتحت تحقيقا في الواقعة.