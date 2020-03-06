شكرا لبحثكم عن خبر سيطرة الحوثيين على الجوف تكشف نية العودة إلى الجنوب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عدن - اعتبرت مصادر عربية أن سيطرة الحوثيين (أنصار الله) على محافظة الجوف اليمنية ذات الحدود الطويلة مع المملكة العربية السعودية تشير إلى نيّة هؤلاء التوسّع في اتجاه مناطق يمنية أخرى، خصوصا في اتجاه محافظات جنوبية أُخرجوا منها في العام 2015.

وأوضحت أن ذلك يشير إلى رغبة في زيادة خياراتهم ذات الطابع الجغرافي بما يشمل اليمن كلّه ويؤكّد الطموحات الإيرانية القديمة في إيجاد موطئ قدم للجمهورية الإسلامية في هذا البلد ذي الموقع الاستراتيجي والذي هو جزء لا يتجزّأ من شبه الجزيرة العربيّة.

ولاحظت في هذا المجال أن أهمّية الجوف لا تعود إلى الحدود القائمة بينها وبين السعودية فحسب، بل إلى كونها على تماس أيضا مع محافظات أخرى هي صعدة وعمران وحضرموت ومأرب.

وأشارت إلى أن أيّ تمدّد حوثي في داخل حضرموت سيعني العودة إلى الحلم القديم لـ”أنصار الله” والقاضي بالسيطرة على اليمن كلّه.

وأكد سياسي يمني يعرف الحوثيين عن كثب أنّ محافظة الجوف يمكن أن تشكّل نقطة انطلاق في اتجاه شبوة ومنها إلى أبين.

وقال السياسي في تصريح لـ”العرب” إن ذلك سيؤدي إلى تطويق من كلّ الجهات لمأرب التي هي المعقل الأساسي لـ”الشرعية”.

ومعروف أن شبوة ذات أهمّية استراتيجية كبرى نظرا إلى أنّها تسمح بتهديد جزء كبير من الساحل الجنوبي في اليمن، خصوصا أنّها تتحكّم فعليا بمحافظة أبين، مسقط رأس الرئيس الانتقالي عبدربّه منصور هادي.

وذكر السياسي اليمني أنّ الحوثيين يطمحون في الوقت ذاته إلى استعادة المبادرة عند ساحل البحر الأحمر انطلاقا من ميناء الحديدة الذي يسيطرون عليه، مثلما يسيطرون على المدينة.

وتساءلت مرجعيات يمنية عن السبب الذي يمنع “الشرعية” اليمنية من التصدّي للحوثيين، مشيرة إلى أن هجومهم على الجوف وتوغلهم فيها وصولا إلى السيطرة على المدينة الأهمّ في المحافظة (الحزم) مستمر منذ منتصف يناير الماضي.

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وفسرّت ذلك بغياب القيادة الموحّدة لدى “الشرعية” واعتمادها في تلك المنطقة على ميليشيات تابعة لحزب التجمع اليمني للإصلاح وبعض القبائل في حين كان مطلوبا إيجاد مركز عمليات واحد يتولى التنسيق بين القوات التي تتصدّى للحوثيين.