شكرا لبحثكم عن خبر أكبر انسان على وجه الارض: الخليفي يرحل عن عمر ناهز الـ137 عام والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توفي أحد أكبر المعمرين في اليمن، بعد أن عاش 137 عاماً، مخلفاً وراءه 183 من الأبناء والأحفاد.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن محافظة شبوة (جنوب شرق البلاد) ودعت، أمس الأربعاء، أحد أكبر المعمرين في المحافظة وفي اليمن بشكل عام.

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وأفادت بأنه تم تشييع جثمان الحاج “أحمد محمد جعبل الخليفي”، عن عمر ناهز 137 عاماً.

وأضافت، أن المعمر “الخليفي” من أبناء قرية “باكبيرة” إحدى قرى مدينة عتق مركز محافظة شبوة، توفي وله من الأولاد والأحفاد 183 شخصاً، وتزوج اثنتين فقط طوال حياته.

وأشارت إلى أن “الخليفي” ورغم كبر سنه إلا أنه كان لا يزال حتى وفاته بصحة جيدة وكان يقوم على خدمة نفسه بنفسه.