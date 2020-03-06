شكرا لبحثكم عن خبر هام وعاجل .. هذا ما سيحدث اليوم في العاصمة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - دشنت فجر اليوم بالعاصمة عدن الحملة المجتمعية لتنظيف ساحل ابين ورفع المخلفات وتجميع الأسماك الميتة من على الشاطئ واحراقها، بمشاركة عمال قسم النظافة بالمديرية وقسم صحة البيئة و المبادرات المجتمعية وشباب المديرية، بدعم إشراف مباشر من المجلس المحلي لمديرية خورمكسر. وتدعو قيادة المديرية المواطنين والشباب بالتفاعل الايجابي والمشاركة بالحملة والتواجد بموعد انطلاق الحملة في الساعة السادسة والنص في نقطة التجمع بالكورنيش مقابل الأحمدي ، لتتكاتف الأيادي وتتظافر الجهود في عمل الخير وخدمة المديرية للنهوض بخورمكسر وابراز منظرها الجمالي بسواعد ابناءها وشبابها.

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