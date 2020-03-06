رجل الانتصارات يعود لمواجهة الحوثي في الجوف

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يزيد بن سلمان - شبوة -
أفادت مصادر عسكرية يمنية بعودة اللواء الركن أمين الوايلي إلى قيادة المنطقة العسكرية السادسة وقيادة المعركة العسكرية لتحرير الجوف من ميليشيا الحوثي.
وبحسب المصادر فإن الوايلي أصبح رسميا قائد للمنطقة العسكرية السادسة ومقرها الجوف بعد إقالته منها في فالفترة السابقة. ونشر حساب وزير الدفاع محمد علي المقدشي في تويتر صورة للوزير المقدشي برفقة قائد قوات التحالف العربي و اللواء أمين الوايلي وأطلق عليه صفة القائم بإعمال قائد المنطقة العسكرية السادسة.
ويعتبر اللواء الركن أمين الوايلي قائد المنطقة العسكرية السادسة السابق ومؤسسها ويرى مراقبون أن عودة الوايلي للواجهة سيسهم في مواجة ميليشيا الحوثي في محافظة الجوف وطردها منها بحكم خبرته السابقة وحنكته العسكرية.
وجدير بالذكر ما تناولته مصادر إعلامية حول تشكيل مجلس عسكري يضم صغير بن عزيز وطارق عفاش وأمين الوايلي لتحرير محافظة الجوف.
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