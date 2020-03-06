شكرا لبحثكم عن خبر البخيتي : حسمنا معركة الجوف وننظر الان الى مارب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثيين، محمد البخيتي، إن “المعركة في محافظة الجوف حسمت تقريباً والعين الآن على مأرب”.

وأضاف في حديث له مع قناة الميادين الخميس، إن ورقة حزب “الاصلاح” تقترب من التحول إلى ورقة محروقة، داعياً إياهم إلى الاستجابة للمبادرات.

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وتابع: إذا لم يستجب حزب “الاصلاح” للمبادرة المطروحة، فإن جماعته ستتوجه للقبائل، لافتاً إلى أن أمام الحزب “فرصة للدخول في العملية السياسية عبر المبادرة وإلا سيجد نفسه خارجها”.

وأشار إلى إن المبادرة المطروحة للحل “شاملة”، معتبراً أن “المكونات السياسية التي استدعت التحالف فقدت سبيل الحل”.

وتأتي تصريحات البخيتي عقب سيطرة مسلحي الحوثيين الأحد الماضي على مركز محافظة الجوف المجاورة لمأرب عقب معارك مع القوات الحكومية.