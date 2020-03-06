شكرا لبحثكم عن خبر تغريدة جديدة للفريق المقدشي .. ماذا ورد فيها؟ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نشر وزير الدفاع الفريق ” محمد المقدشي” تغريدة اعتبرها الكثير من المراقبين ردا على التسجيل الصوتي المسرب له والذي وصف خلاله الحرب ضد الحوثيين بانها ” عبثية” نص التغريدة : “المعركة الوطنية لن تتوقف إلا باستعادة كافة مؤسسات الدولة والقضاء على كافة براثن الإمامة والكهنوت التي تسعى إلى اعادة اليمن إلى عصور الظلام والرجعية والتخلف”.

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