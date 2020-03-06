شكرا لبحثكم عن خبر مجندون في لواء حكومي بعدن يشكون خصميات كبيرة طالت مرتباتهم واجبارهم لاستلامها من شقرة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - رعد الريمي
شكا مجندون في اللواء 39 مدرع بعدن التابع للواء عبدالله الصبيحي تعسفات طالتهم أثناء تسلمهم مرتباتهم الشهر الماضي "فبراير" تمثلت بمطالبتهم للسفر لمديرية شقرة محافظة أبين وكذا خصميات كبيرة طالت مرتباتهم بشكل مبالغ.
وقال عدد من المجندين لـعدن تايم: "ان قيادة اللواء تواصل الخصميات غير القانونية كل شهر غير انها بلغت ذروتها شهر "فبراير" حيث تم الخصم على كل مجند مبلغ وقدره عشرين الف ريال يمني، ليستلم المجند مبلغ (39) الف ريال يمني فقط من أصل (60)الف".
وأشار المجندون "أننا فوجئنا بطلب المختص المالي لأكثر من الفين مجند السفر إلى مدينة شقرة محافظة أبين لاستلام مرتباتنا الأمر الذي كلفنا دفع مبالغ اضافية بغرض الوصول إلى مكان تسليم المرتبات".
وناشد المجندون رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي النظر بقضيتنا وقالوا: "الا يكفي ان مرتباتنا حقيرة و تبلغ (59) الف لنظلم من قبل قيادة اللواء 39 مدرع بمواصلة الخصميات علينا ومطالبتنا بالسفر لخارج عدن في ظل ما نعانيه من ظروف معيشية صعبة".
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