شكرا لبحثكم عن خبر وثيقة- منع دخول الإيرانيين عبر منافذ المهرة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أصدر محافظ محافظة المهرة محمد علي ياسر تعميما يتعلق بمنع دخول عدة جنسيات بينها الإيرانية عبر المنافذ الجمركية . Advertisements ووجه المحافظ تعميما لمدراء المنافذ الجمركية شحن صرفيت نشطون يمنع دخول بعض الجنسيات الى المهرة، بسبب فيروس كورونا. ومنع دخول جنسيات الصين وايران وكوريا الجنوبية بسبب تفشي الفيروس فيها، عقب تفشي المرض في عدة دولة عربية عقب وصول مسافرين قدموا من إيران اليها.

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