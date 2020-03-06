شكرا لبحثكم عن خبر منتسبو ألوية بالشرعية اليمنية يتداعون لوقفة احتجاجية "وثيقة" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - صدام اللحجي

دعا أفراد وصف ضباط وضباط معظم الألوية التابعة للشرعية اليمنية المغلوبين على أمرهم إلى وقفة احتجاجية يوم الأحد الموافق 2020/3/8 امام مالية وزارة الدفاع للمطالبة باستعادة حقوقهم المنهوبة والمسلوبة من قيادات الألوية.

وأعلن منتسبو الالوية عبر بيان لهم "عدن تايم" تحصلت على نسخة منه :"بأنهم يتعرضون لظلم وقهر من قبل قيادات الألوية من سرقة رواتبهم وإسقاط ارقامهم من الألوية وسرقة أنصاف رواتبهم وحرمانهم.

وقالوا في بيانهم:"لقد ضاق بنا الحال من سوء التعامل معنا ولانريد إلا حقوقنا ورواتبنا .. وذكروا:"لانريد تكرار لما حصل لاباءنا في حرب صيف 1994 من أبعاد وإقصاء وتهميش وطرد وسلب للوظائف العسكرية والمدنية في الجنوب.

في ختام بيانهم طالبوا فتح وإعادة أرقام ورواتب الجنود وصف ضباط والضباط الذين امتنعوا عن المشاركة في القتال بين الشرعية والمجلس الانتقالي في اغسطس 2019 في عدن واسترجاع رواتب الجنود المتراكمة منذ 7 أشهر بالإضافة إلى صرف الرواتب عبر شركة الكريمي ومحاسبة قادات الألوية الذين قاموا بزج اخوتنا ورفقاء سلاحنا للمحارق والإبادة العبثية.

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