شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : من داخل صلالة...الشيخ حمود سعيد المخلافي يوجه صفعة قوية للرئيس هادي وقيادات التحالف العربي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دشن رئيس المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية، الشيخ حمود سعيد المخلافي؛ اليوم الخميس، العمل بالمركز العربي للأطراف الصناعية في مدينة صلالة العمانية لخدمة الجرحى اليمنيين.

وخلال حفل التدشين الذي حضره الشيخ مهنا بن سيف اللمكي نائب محافظ ظفار وسفيري اليمن وألمانيا في سلطنة عمان؛ أكد الشيخ المخلافي -الذي يترأس مجلس إدارة المركز- في كلمته على أن هذا العمل نواة لمشاريع جديدة تخفف من معاناة الإنسان اليمني.

جديد "الخليج 365"

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وأشاد بدعم سلطنة عُمان ومساندتها في تشييد مركز الأطراف الذي يعتبر الأول على مستوى الشرق الأوسط من حيث تعاونه مع (أوتوبك) الشركة الأولى عالمياً في جودة الأطراف.

بدوره، أبدى السفير الألماني توماس فريدريش شنايدر سعادته بأن تكون التقنية والخبرة الألمانية الحرفية لبلاده تساهم مساهمة هامة في إعادة دمج الجرحى في حياة كريمة، وقال بأن المركز يفتح أفاق جديدة للمستقبل.

من جانبه رحب سفير اليمن د. خالد شطيف بالجهود التي تبذل للتخفيف من معاناة الشعب اليمني مقدراً للجوانب الإنسانية التي تبذلها السلطنة تجاه أشقاءها.

وكان قد احتفل القائمون على المركز بهذا المنجز بحفل خطابي وفني بحضور عُماني رفيع قبل زيارتهم للمركز لقص الشريط وسماع شرح مفصل من الطاقم الفني حول آليات وشغل المركز .

وقدم المدرب الألماني لدى المركز خلال الاحتفالية نموذج لجريح مبتور الطرفين تم تركيب له أطراف صناعية موضحاً مميزات الأطراف الحديثة وآلية عملها .

ويهدف القائمون على المركز العربي للأطراف الصناعية أن يقدم المستويات العالية من الرعاية والخدمات الطبية المتعلقة بالتأهيل وتركيب الأطراف الصناعية للمبتورين وفقًا لأحدث المعايير العالمية، بما يمكنهم من العودة إلى ممارسة حياتهم بشكل طبيعي واستعادة حريتهم في الحركة والأنشطة اليومية.





كثير من المراقبين والمتابعين أشادوا بجهود وموقف الشيخ حمود المخلافي الذي وجهصفعة قوية للتحالف والشرعية كونهم لم ينتصروا لأنات جرحى المقاومة وتجاهلواوضعهم الإنساني دون اي اهتمام