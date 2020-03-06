شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق أن عمرها 73 عاما.. شاهد.. نادية الجندي تثير الجدل بإطلالة ساخنة جدا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بموجة انتقادات حادة للفنانة المصرية نادية الجندي، بعد ظهور حديث لها حيث خرجت على جمهورها في إطلالة ساخنة رغم تخطيها العقد السابع من عمرها.

وظهرت “الجندي” عبر برنامج “الأحد منحكي” مع المذيعة جيسِكا عازار، بإطلالة شبابية جريئة والتي جاءت عبارة عن تنورة قصيرة كشفت عن فخذيها وقميص منقوش وحذاء الرقبة.

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وعرض هذا الظهور المثير الفنانة المصرية الشهيرة لانتقادات حادة من قبل النشطاء، الذين رأوا أن مثل هذه الملابس أصبحت لا تتناسب مع سنها ونصحها آخرون بالاتجاه إلى الله فما تبقى في العمر أقل مما ممضى بكثير، حسب قولهم.

واستنكرت نادية الجندي ذات الـ 73 عاماً المتنمرين على عمرها، والتعليقات السلبية التي تكتب بسبب تقدمها في العمر، مؤكدة على أنها لا ترد على هذه الانتقادات سوى بعملها.

وقالت:”لا يحق لأي شخص أن يتهكم على العمر بل ينتقد أفعال الشخص” موجهة رسالة لمنتقديها: “بدل انتقادي اعملوا زيي”.

ونفت الجندي خضوعها لأي عمليات تجميل، وقالت إن الدليل على ذلك هو أن ملامحها لم تتغير منذ بداياتها، مؤيدة فكرة إجراء بعض الرتوش للحفاظ على الجمال ولكنها ضد عمليات التجميل التي تغير الملامح تماماً.

وأوضحت الفنانة المصرية أنها تتبع نظام غذائي صحي وتمارس الرياضة بشكل يومي، وأن هذا هو سر رشاقاتها رغم تقدمها بالعمر.