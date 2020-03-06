أسد يتزوج أنثى النمر والنتيجة ولادة “حيوان عملاق“.. شاهد المفاجأة التي حيَّرت العالم (صور وفيديو صادم)

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شكرا لقرائتكم خبر عن أسد يتزوج أنثى النمر والنتيجة ولادة “حيوان عملاق“.. شاهد المفاجأة التي حيَّرت العالم (صور وفيديو صادم) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية مجموعة من الصور والفيديوهات تم تداولها بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر حيوانا يجمع بين صفات الأسد والنمر، وهو نتاج زواج أسد وأنثى نمر .
ويدعى النمر العملاق أبولو ويبلغ من العمر 5 سنوات، ويزن حوالي 320 كيلوجرامًا تقريبًا، حيث يخضع للتدريب في الولايات المتحدة الأميركية على يد هولستون وكودي أنتلي.
جديد "الخليج 365"
يذكر أن هذا النوع من الحيوانات ظهر للمرة الأولى بالهند فى القرن التاسع عشر.
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