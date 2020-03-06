شكرا لقرائتكم خبر عن أسد يتزوج أنثى النمر والنتيجة ولادة “حيوان عملاق“.. شاهد المفاجأة التي حيَّرت العالم (صور وفيديو صادم) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية مجموعة من الصور والفيديوهات تم تداولها بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر حيوانا يجمع بين صفات الأسد والنمر، وهو نتاج زواج أسد وأنثى نمر .

ويدعى النمر العملاق أبولو ويبلغ من العمر 5 سنوات، ويزن حوالي 320 كيلوجرامًا تقريبًا، حيث يخضع للتدريب في الولايات المتحدة الأميركية على يد هولستون وكودي أنتلي.

جديد "الخليج 365"

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يذكر أن هذا النوع من الحيوانات ظهر للمرة الأولى بالهند فى القرن التاسع عشر.