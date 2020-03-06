هل تذكرون الفنانة الفاتنة "شاكيرا" .. لن تصدقو كيف كان شكلها عام 1990م، وعلاقة ذلك بالفنانة نجوى كرم ..(شاهد فيديوهات مفاجئة)

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للنجمة الإسبانية "شاكيرا" يعود لعام 1990، أثناء أدائخا إحدى الأغاني أمام الكاميرا ممسكةً بالمايكرفون.

في بداية الفيديو، تعرِّف "شاكيرا" بنفسها باللغة الإسبانية ثم تبدأ بحماس أداء إحدى الأغاني، ويبدو واضحًا أنها لا تشبه النسخة البالغة من نفسها، فأطلَّت بتسريحة تسعينية مُسدلةً خصلات شعرها الأسود المجعد على جانبي كتفها، مع انتفاخة بسيطة في مقدمة الرأس وغرة تغطي حاجبيها.

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واختارت "شاكيرا" ارتداء بليزر كحلي نسَّقته مع تيشيرت أبيض، بينما تزيَّنت بأقراط من اللؤلؤ.

ويبدو واضحًا الاختلاف بين شكلها القديم وما أصبحت عليه الآن، تحديدًا لون شعرها الذهبي وبشرتها البرونزية، بالإضافة إلى شكل حاجبيها المتصلين.

ويذكرنا شكل "شاكيرا" في مرحلة مراهقتها بالفنانة اللبنانية "نجوى كرم" في فيديو أغنيتها المصور "ورود الدار" التي اعتمدت فيه تسريحة الشعر المجعَّدة ذاتها