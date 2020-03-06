شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن مجند يهودي من اصول يمنية بالجيش الاسرائيلي يكشف هوية المسئول الكبير الذي نقل عدوى فيروس " كارونا " لـ" محمد بن زايد "! والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبدالعظيم - نشر " عاموس قباص آل سالم" وهو مجند يهودي من اصول يمنية في الجيش الاسرائيلي في تغريدة له طريقة انتقال العدوى بفيروس " كارونا " الى حاكم " أبو ظبي " " محمد بن زايد " .
" اليمني اليوم " ينشر نص التغريدة : "فيروس كورونا اصاب مسؤولين كبار في ايران وهذا مايؤكد اصابة محمد بن زايد ، وكشفت مصادر اعلامية ان الفيروس انتقل الى محمد بن زايد اثناء اجتماع سري عقدة مع رئيس الأمن القومي بالبرلمان الأيراني / مجتبى ذو النور، الذي كان حاملآ للمرض و كشف مؤخرآ اصابة بفيروس كورونا ويرقد الان في العزل".
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